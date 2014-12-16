أزمة النفط تكبد بورصة مصر 42 مليار جنيه في نصف شهر

واصلت البورصة المصرية نزيفها الحاد ومنيت غالبية الأسهم المدرجة بخسائر كبيرة خلال جلسة اليوم، وتكبد رأس المال السوقي نحو 12.4 مليار جنيه خلال جلسة اليوم فقط، فيما ارتفعت الخسائر إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه، منذ بداية الشهر وحتى جلسة اليوم.

وربط خبراء ومحللون بين استمرار تراجعات البورصة المصرية والأسواق الخليجية والعالمية، والتي تكبدت بعضها خسائر أعمق من خسائر البورصة المصرية، مع سيطرة الخوف والقلق على أداء وقرارات جميع المستثمرين والتي اتجهت غالبيتها إلى البيع العشوائي.

وتراجعت مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم بنسب حادة لتسجل مؤشراتها أكبر خسائر يومية خلال 5 سنوات، متأثرة في ذلك باستمرار هبوط أسعار النفط دون مستوى 60 دولارًا للبرميل ليسجل الخام الأمريكي 59 دولارا.

وهبط مؤشر سوق تداول السعودي بنسبة 7.9% ليصل إلى7281 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 7.2% مسجلاً مستوى 3080 نقطة، وتراجعت بورصة أبوظبي بنسبة 5.6% إلى مستوى 3947 نقطة.

فيما هبط مؤشر سوق قطر بنسبة 3.3% عند مستوى 11076، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 2.08% ليهوي إلى مستوى 6170 نقطة، وتراجعت بورصة عمان بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، كما تراجع سوق البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.3% إلى مستوى 1378 نقطة.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن خسائر اليوم كانت متوقعة في البورصة المصرية، ولا يعني تحول مؤشرات السوق إلى اللون الأخضر خلال جلسة أمس أن السوق تعافى وانفصل في أدائه عن الأسواق الخليجية والعالمية.

وأوضحت أن قرارات المتعاملين في غالبية البورصات اتجهت إلى البيع العشوائي، ما ساهم في تعزيز ومضاعفة الخسائر التي منيت بها جميع الأسواق خلال جلسة اليوم.

ومنذ بداية جلسات الشهر الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 41.9 مليار جنيه تساوي نحو 5.85 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 8%، بعدما تراجع رأس مال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 522 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسات الشهر الماضي، إلى نحو 480.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وهوى المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 8.5% بما يعادل نحو 792 نقطة، بعدما تراجع المؤشر من مستوى 9307 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الشهر الماضي، لينتهي خلال جلسة اليوم إلى مستوى 8515 نقطة، مسجلاً أكبر خسائر خلال عدة أشهر.

وكانت الخسائر أكبر في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" والذي تراجع بنسبة 13.4% تعادل نحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 554 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 640 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الشهر الماضي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 9.12% فاقداً نحو 105 نقطة ليصل إلى مستوى 1046 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 1151 نقطة بنهاية إغلاق جلسات الشهر الماضي.