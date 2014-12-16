ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين الألمان بفعل تراجع النفط

ارتفع مؤشر ثقة المحللين والمستثمرين الألمان ارتفاعاً قوياً في ديسمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي مع تعزز الآمال بتحسن أكبر اقتصاد أوروبي بفعل تراجع اليورو وأسعار النفط، بعد أن أفلت من الركود بصعوبة في الربع الثالث من العام.

وارتفع مؤشر المسح الشهري الذي يجريه مركز زد.إي.دبليو للأبحاث إلى 34.9 في ديسمبر من 11.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل. كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أقل بكثير عند 20.0.

وزاد مؤشر منفصل للأوضاع الراهنة إلى 10.0 من 3.3 في نوفمبر. وتستخلص قراءة المؤشر من مسح يشمل 230 محللاً ومستثمراً أجري بين الأول والخامس عشر من ديسمبر.