"الروبل" الروسي يترنح أمام الدولار بانخفاض 17%

واصلت العملة الروسية هبوطها أمام الدولار واليورو اليوم الثلاثاء في الجلسة المسائية في موسكو، ونزل عن 80 روبلا للدولار و100 روبل لليورو لأول مرة.

وسجل الروبل 78 روبلا مقابل الدولار بانخفاض نحو 17%، عن الإغلاق السابق في سوق العملة في موسكو.

وأمام اليورو بلغت العملة الروسية 98.50 روبل.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك "إن روسيا ستواصل العمل في عام 2015 بنفس مستويات إنتاج النفط في 2014 ولن تخفض الإنتاج، لأنها ستخسر حينئذ حصتها السوقية لصالح دول أخرى".

وقال نوفاك "إنه إذا خفضت روسيا إنتاجها فإن دولا أخرى ستزيد إنتاجها وهذا سيعني خسارة في الحصة السوقية لبلاده".

وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر في الدوحة "أن روسيا تتوقع أن تستقر سوق النفط من تلقاء نفسها". لكنه أضاف "أنه لا يمكن لأحد التكهن بالحد الأدنى لسعر النفط."

وقال إنه حتى الآن لم تجر شركات النفط أي تغييرات في مشاريعها قيد التنفيذ في روسيا نتيجة هبوط الأسعار، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال تجميد بعض المشاريع.