توقعات بلجوء روسيا لبيع احتياطي الذهب لإنقاذ الروبل

تتوقع الأسواق أن تلجأ روسيا إلى البدء ببيع جزء من احتياطياتها من الذهب لتوفير السيولة، بعد أن فشل رفع الفائدة بشكل مفاجئ أمس من دعم الروبل، الذي هوى إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وقد رفعت روسيا احتياطياتها من الذهب بحوالي 3 أضعاف منذ عام 2005، حيث بلغت حيازاتها 1170 طنا حتى الشهر الماضي وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية إنها بصدد استخدام 7 مليارات دولار من الاحتياطيات لدعم الروبل.

يذكر أن البنك المركزي قد استخدم أكثر من 80 مليار دولار حتى الآن لمحاولة إنقاذ الروبل من الانهيار، منها 10 مليارات دولار في ديسمبر فقط.

وتعاني روسيا من ضغوط قوية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز نحو ثلثي الصادرات الروسية، وبسبب العقوبات الغربية على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.