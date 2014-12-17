"سابك" السعودية تعتزم توزيع 9 مليارات ريال لمساهميها

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، إنها ستوزع أرباحا نقدية بقيمة تسعة مليارات ريال، بما يعادل 2.4 مليار دولار، عن النصف الثاني من العام بواقع 3 ريالات للسهم الواحد.

والتوزيعات عن النصف الثاني لم تتغير عن مستواها قبل عام. وكانت سابك قررت توزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الأول، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات عن 2014 إلى 5.5 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والذي سيحدد موعده لاحقا.

وبلغ صافي أرباح سابك، أكبر شركة مدرجة في الخليج، 6.18 مليار ريال، أو ما يعادل 1.65 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، مقابل 6.47 مليار ريال قبل عام.