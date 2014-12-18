أوراسكوم تطرح 15% من أسهمها ببورصة مصر خلال أيام

قال رجل الأعمال المصري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة، المهندس سميح ساويرس، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تفاصيل ونشرة الطرح الخاصة بأسهم شركة أوراسكوم للفنادق.

وأوضح في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه قبل قليل أن الطرح سيكون بواقع 15% من أسهم الشركة التي سبق أن تم شطبها اختيارياً منذ ثلاث سنوات بسعر 42 جنيها، و65 قرشاً بتاريخ 26 يونيو 2010، وسيتم الطرح بواقع 10% طرح خاص، و5% طرح عام والسعر المرجح 15 جنيهاً للسهم.

وأوضح أن هذا الطرح سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لشركة أوراسكوم للفنادق داخل مصر، هدفها الأول دعم الاقتصاد المصري فسوف تعود بطفرة مميزة خاصة على القطاع السياحي، ويعتبر أول استثمار حقيقي لشركة أوراسكوم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

يذكر أنه بعد غياب ثلاث سنوات ونقل الأسهم إلى سويسرا، عادت من جديد شركة أوراسكوم للفنادق إلى السوق المصري، محدثة حراكا اقتصاديا جديدا في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.