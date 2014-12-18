البورصة المصرية تربح أكثر من مليار دولار في ساعتين

مثلما كانت الخسائر قاسية خلال الجلسات الماضية، حققت البورصة المصرية أرباحاً قياسية خلال ساعتين من جلسة تداول اليوم، وتمكن مؤشرها الرئيسي من الارتفاع بأكثر من 3%، فيما تقترب أرباح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من نحو 8 مليارات جنيه تساوي أكثر من مليار دولار تقريباً.

وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم وبين تعافي الأسواق الخليجية واتجاهها إلى المنطقة الخضراء، بدعم ارتداد أسعار النفط.

وحتى منتصف جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 7.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.67%، بعدما ارتفع رأس مال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 464.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى نحو 472.6 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 3.01% بما يعادل نحو 245 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 8124 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى مستوى 8369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.16% بما يعادل 7 نقاط ليصل إلى مستوى 538 نقطة في الوقت الحالي مقابل نحو 531 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وامتدت الارتفاعات إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.59% مضيفاً نحو 16 نقطة ليصل إلى مستوى 1023 نقطة في الوقت الحالي مقابل نحو 1007 نقطة بنهاية جلسة تعاملات أمس.

وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن تعافي بورصات الخليج ساهمت في عودة الثقة لدى المتعاملين بالبورصة المصرية، خاصة وأن الخسائر التي منيت فيها السوق خلال الجلسات الماضية كانت حادة وعنيفة وغير مبررة، وبالتالي فإن جلسة اليوم بمثابة التقاط الأنفاس لمرحلة ما قبل الصعود خلال الأسبوع المقبل.

ووفقاً لبيانات الأسواق، فقد ارتفع سوق دبي بنسبة 11.5% والسعودية بنسبة 6% وأبو ظبي 6.4 % و قطر 1.12% ومسقط 3.8%، والكويت 1.3%.

وأوضح حساني لـ "العربية نت"، أن غالبية الأسهم المدرجة في البورصة المصرية حققت ارتفاعات جيدة منذ بداية جلسة اليوم، حيث ارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي بنحو 2.5%، وأسهم جلوبال تيليكوم بنسبة 8.3% وأسهم حديد عز بنسبة 6.7% وأسهم طلعت مصطفى بنسبة 6 %.