بورصة مصر تفقد مكاسبها في النصف الثاني من 2014

واصلت البورصة المصرية نزيفها الحاد، وتكبدت الأسهم المدرجة خسائر تتجاوز مكاسبها خلال النصف الثاني من العام الجاري، مسجلة أكبر خسائر يومية منذ فترة كبيرة، متجاهلة تعافي أسواق وبورصات الخليج، التي تعد المتضرر الأول من استمرار أزمة أسعار النفط.

وخلال جلسة تعاملات أمس، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 15.3 مليار دولار تساوي أكثر من ملياري دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 3.1% بعدما تراجع رأس مال الشركات المدرجة من نحو 480.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء إلى نحو 464.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد هوى المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" ليقترب من مستوى 8 آلاف نقطة، مسجلاً خسائر يومية بنسبة 4.56% بما يعادل نحو 391 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 8515 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى مستوى 8124 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 4.09% بما يعادل نحو 23 نقطة ليصل إلى مستوى 531 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 554 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.77% فاقداً نحو 39 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 1007 نقطة بنهاية جلسة تعاملات أمس، مقابل نحو 1046 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، المستثمرين بالبورصة المصرية بأن تكون قراراتهم الاستثمارية معتمدة على العقل والبعد عن الهلع والانفعال الاستثماري وعدم التسرع أو الانسياق وراء الآخرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق.

وأوضح عادل في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن التراجعات الحالية في الأسواق المالية أتاحت فرصاً استثمارية عديدة وأنه يمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف ربحية الأسهم، بالأخذ في الاعتبار الأرباح المتوقعة للشركات خلال عام 2014 و التوزيعات السنوية المحتملة لأرباح الشركات.

وأشارت إلى أن مؤشرات الأسواق المالية قد تشهد تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة حيث إن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية.

