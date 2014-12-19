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أكبر مكسب يومي لأسهم أميركا بدعم شركات التكنولوجيا

المصدر: نيويورك – رويترز
إغلاق مؤشر داو جونز الأميركي مرتفعاً لآخر جلسة
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أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية مرتفعا 2.4% مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ يناير 2013، ليوسع مكاسب الجلسة السابقة التي أثارها بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد نتائج أقوى من المتوقع من أوراكل.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 421.28 نقطة أو ما يعادل 2.43 بالمئة إلى 17778.15 نقطة في حين صعد ستاندرد اند بورز 48.34 نقطة او 2.4 بالمئة ليغلق على 2061.23 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 104.08 نقطة أو 2.24 بالمئة عند 4748.40 نقطة.

كلمات دالّة

#ستاندرد آند بورز, #داو جونز, #الأسهم الأميركية

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