أونصة الذهب تخسر 1.5 دولار بضغط من جني الأرباح

تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن اليوم الجمعة عند 1197.50 دولار للأوقية (الأونصة) نزولا من 1199 دولارا في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1197.65 دولار للأوقية.



وكان الذهب ارتفع بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيتحلى بالصبر تجاه رفع أسعار الفائدة وهو ما دفع أسواق الأسهم والسلع الأولية رغم أن الأخيرة تخلت عن مكاسبها الأولية مع ارتفاع الدولار أمام سلة من العملات.

واستبعدت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة "في اجتماعين مقبلين على الأقل" وهو ما يعني أبريل القادم على أقرب تقدير.

ويزيد أي رفع لأسعار الفائدة الأميركية من تكلفة حيازة الأصول التي لا تدر فوائد مثل الذهب كما يدفع الدولار المقوم به الذهب للارتفاع.

وفي تداولات الخميس ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية حوالي 1 بالمئة إلى 1198.56 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن كان قفز أثناء الجلسة الى 1212.80 دولار وهو ما أثار مبيعات لجني الأرباح.

وكان المعدن الأصفر هبط الأربعاء إلى 1183.73 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ أول ديسمبر.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 0.39 بالمئة إلي 1199.10 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة الي 1197.00 دولارا للاوقية بينما صعد البلاديوم 2 بالمئة الي 791.00 دولارا للأوقية.