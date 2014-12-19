السعودية: هبوط قيمة الأسهم الحكومية بـ190 مليار ريال

أظهر تحليل اقتصادي، تسجيل الصناديق والمؤسسات الحكومية، المستثمرة في سوق الأسهم السعودية، هبوطا في قيمتها بنحو 190 مليار ريال من القيمة السوقية، وذلك خلال أشهر التداولات الثلاث الأخيرة من هذا العام.

وأجري التحليل بناء على أعلى إغلاق لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري، ومقارنته بنهاية تداولات أمس الخميس بحسب الاقتصادية.

وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية التاسع من سبتمبر الماضي أعلى إغلاق له خلال العام الجاري عند مستوى 11149 نقطة، الذي يعتبر أعلى إغلاق له منذ بداية عام 2008، وتحديدا منذ تاريخ 19 يناير 2008.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم السوق المصدرة في ذلك اليوم نحو 2.25 تريليون ريال في حين كان عدد الأسهم المدرجة بالسوق 46.1 مليار سهم، وعدد الشركات 160 شركة.

وتم استثناء الأسهم الموقوفة عن التداول من كامل الإحصائية، وهي أسهم ست شركات "سند"، "بيشة"، "وقاية"، "الباحة"، "المعجل"، "المتكاملة".

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل صناديق ومؤسسات الدولة في ذلك التاريخ نحو 712.8 مليار ريال موزعة على نحو 12.4 مليار سهم و46 شركة.

يشار إلى إن مؤسسات وصناديق الدولة السعودية، المستثمرة في الأسهم، هي صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وأسهم الحكومة في رأسمال شركة "كهرباء السعودية" ، وكلها استثمارات استراتيجية هدفها دعم الملاءة المالية للسوق، وتحقيق المنفعة من مشروعات تنموية استراتيجية، تحقق منفعة للدولة ككل بمفهوم أشمل من الأرباح النقدية.