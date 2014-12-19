زعماء أوروبا يؤيدون إنشاء صندوق مشترك للاستثمارات

أيد زعماء الاتحاد الأوروبي برنامجا جديدا للاستثمار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في التكتل الذي يضم 28 دولة أثناء قمة في بروكسل قال رئيسها إنها ستنتهي قبل نصف يوم من الموعد المقرر.

وقال دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي في بيان "اتفقنا على ثلاثة أشياء: الأول نحن ندعو إلى الإنشاء العاجل لصندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. الثاني تجديد الالتزام بتكثيف الإصلاحات الهيكلية. الثالث مواصلة الجهود لضمان مالية عامة سليمة".

وأضاف قائلا "الثلاثة معا يشكلون استراتيجيتنا لتسريع الانتعاش".

وقال تاسك أيضا في تغريدة على تويتر إن الزعماء لن يستأنفوا الاجتماع الجمعة كما كان مقررا، لكنهم سيختتمون القمة بعد مناقشة بشأن روسيا وأوكرانيا على العشاء.

ولم يتطرق تاسك إلى تفاصل الاتفاق بشأن الخطط الاقتصادية.

لكن مسودة نتائج الاجتماع أظهرت أن الحكومات التي ستساهم في صندوق الاستثمار لن تواجه مشاكل إذا نتج عن مثل هذه المساهمات مستويات من العجز في الميزانية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المحددة في اتفاقية الاستقرار والنمو.

والصندوق الذي يعرف باسم الصندوق الأوروبي للاسثثمارات الاستراتيجية، سيجري إطلاقه العام القادم بأموال للاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليار يورو (25.8 مليار دولار). ويهدف إلى اجتذاب رؤوس أموال خاصة تزيد على هذا المبلغ 15 مرة لتمويل مشاريع في الطاقة والبنية التحتية للنقل وأيضا التعليم والبحوث.