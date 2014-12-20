خسائر الذهب فوق 2% والأونصة بـ1195 دولاراً

تراجعت أسعار الذهب نهاية الأسبوع بعد أن وجدت صعوبة في البقاء فوق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مع ارتفاع الدولار وتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل توقعات لرفع أسعار الفائدة الأميركية في النصف الأول من العام القادم.

وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 0.2 بالمئة إلى 1195.30 دولار للاوقية في اواخر التعاملات في سوق نيويورك منهيا الأسبوع على خسارة قدرها 2.2 بالمئة بعد اسبوعين من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة الاميركية للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 1196.00 دولارا للأوقية.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماعه يوم الأربعاء إلى أنه يتجه نحو زيادة أسعار الفائدة في العام القادم لكنه قال إنه يتبنى موقفا يتحلى فيه بالصبر وهو ما قيد خسائر الذهب.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال محللون إنهم يتوقعون بعض الضغوط على سعر الذهب ليبقى حول 1100 دولار في النصف الأول من 2015 بسبب تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية ربما في الربع الثاني من العام وتراجع توقعات التضخم وهبوط أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة للبيع الفوري 1 بالمئة إلى 16.02 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1190.90 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة الي 803.98 دولار للأوقية.