رغم انهيار النفط أسهم الطاقة تدفع وول ستريت للمكاسب

واصلت الأسهم الأميركية الصعود لثالث جلسة على التوالي دافعة مؤشر ستاندرد أند بورز500 إلى تسجيل أفضل أداء اسبوعي في نحو شهرين مع استمرار تعافي أسهم شركات الطاقة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 26.65 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة الى 17804.80 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 9.42 نقطة أو 0.46 بالمئة ليغلق على 2070.65 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 16.98 نقطة أو 0.36 بالمئة عند 4765.38 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 3 بالمئة وستاندرد أند بورز 3.4 بالمئة وناسداك 2.4 بالمئة.