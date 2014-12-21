أرباح سوق مصر تقترب من 10 مليارات بعد تقرير "فيتش"

تجاوزت البورصة المصرية المنطقة الحمراء وانتقلت بقوة إلى المربع الأخضر، وتمكنت من تحقيق أرباح قياسية خلال الدقائق الأولى من جلسة تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع.

ورغم الخسائر المجمعة التي منيت بها السوق المصرية خلال جلسة الأسبوع الماضي والتي اقتربت من نحو 32 مليار جنيه، لكن تمكن رأس المال السوق للبورصة من تحقيق أرباح تقترب من 10 مليارات جنيه خلال الساعة الأولى من تداولات جلسة اليوم.

وخلال الدقائق الأولى من تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 9.8 مليار جنيه تساوي ما يقرب من 1.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2%، بعدما ارتفع رأس مال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 476 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 485.8 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" متجاوزاً مستوى 8700 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.82% بما يعادل نحو 321 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 8399 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الخميس الماضي، إلى مستوى 8720 نقطة في الوقت الحالي.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 2.51% بما يعادل نحو 14 نقطة ليصل إلى مستوى 556 نقطة، مقابل نحو 542 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 2.69% مضيفاً نحو 28 نقطة ليصل إلى مستوى 1058 نقطة، مقابل نحو 1030 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وربط المحلل المالي، عماد حسان، بين ارتفاعات اليوم وبين تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الذي يغير نظرة الوكالة نحو مصر في أداء الاقتصاد المصري لتصبح إيجابية ومستقرة، وهو ما عزز من ثقة المتعاملين والمستثمرين في أداء السوق المصري.

وأوضح لـ "العربية نت"، أن السوق تستهدف مستويات أعلى من حاجز 8800 نقطة مع نهاية جلسة اليوم، خاصة وأن الخسائر التي منيت بها السوق خلال الأيام الماضية لم يكن لها أي مبرر سوى تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على البورصات العربية والعالمية ثم تبعتهم البورصة المصرية.

