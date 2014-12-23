ارتفاعات قياسية للأسهم الأميركية بدعم نمو الاقتصاد

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة خلال التعاملات بعد بيانات قوية أفضل من المتوقع عن نمو الاقتصاد الأميركي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 54.55 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 18013.99 نقطة.

وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.51 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 2085.05 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع 10.58 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4792.00 نقطة.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بأسرع وتيرة له في 11 سنة في أقوى مؤشر حتى الآن على اكتساب النمو مزيدا من الزخم.

وعدلت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى وتيرة سنوية قدرها خمسة بالمئة من 3.9 بالمئة التي أعلنتها في الشهر الماضي.