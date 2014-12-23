سوق السعودية تعود للتذبذب مع ترقب إعلان الميزانية

وسط حالة من ترقب إعلان الميزانية الجديدة للعام المقبل، عادت سوق الأسهم السعودية للتذبذب وفقدان مكاسبها في نهاية تعاملات اليوم، ليغلق على استقرار مع ميل طفيف للتراجع عند مستوى 8546 نقطة.

وتلقى المؤشر دعماً من عدد من القطاعات، إلا أن قطاع البتروكيماويات واصل الضغط ليتراجع بنسبة 1.56%، والماصرف والخدمات المالية 0.29%، والتجزئة 0.17%.

وتحاول أسعار النفط لعقود خام برنت التماسك فوق مستوى 60 دولارا للبرميل, بدعم من توقعات لبيانات اقتصادية أميركية قوية, ستصدر في وقت لاحق اليوم, وذلك وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عامة في اليابان, وبدء المتعاملين بإقفال مراكزهم للعام الحالي.

ويتوقع المحللون صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة.

وفي السوق السعودية جاءت أسهم شركات سابك، وإتحاد إتصالات، والإنماء، وصناعات كهربائية، وسوليدرتي تكافل، ودار الأركان، الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان، والانماء، وسوليدرتي تكافل، وزين السعودية، واتحاد إتصالات، وكيان السعودية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 3.57%، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.42%، وعلى جانب القطاعات المنخفضة فقد تقدم قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات المنخفضة بنسبة 1.56% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.64%

وسجلت غالبية الأسواق الخليجية خسائر من بينها سوق دبي المالي الذي تراجع بنسبة 3.44%، بضغوط قوية من سهمي إعمار العقارية الذي خسر 5.8%، إلى 7.37 درهم، وأرابتك الذي انخفض 4.61%، إلى مستوى 2.9 دراهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.19%، إلى 4470 نقطة.

سوق قطر كانت من بين الأكثر تراجعا بين الأسواق الخليجية بنسبة 1.91%، إلى 12183 نقطة، والبحرين 0.27%، فيما ارتفع مؤشر بورصتي الكويت ومسقط 0.02%.