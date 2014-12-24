توصية بزيادة رأسمال "ساب" السعودي لـ15 مليار ريال

قال البنك السعودي البريطاني "ساب" رابع أكبر بنك في السعودية إن مجلس إدارته أوصى بزيادة رأس المال بنسبة 50%، إلى 15 مليار ريال أو ما يعادل 4 مليارات دولار، عبر توزيع أسهم مجانية بهدف دعم القاعدة الرأسمالية وتنمية العمليات وتحقيق نمو جيد.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن الزيادة - التي ستتم عبر توزيع سهم مجاني لكل سهمين قائمين - ستمول عن طريق رسملة 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة ورسملة مبلغ مماثل من حساب الاحتياطي النظامي.

وأضاف البيان "يهدف البنك من هذه الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سوف يسهم في تنمية أعماله، ومن ثم تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة"، بحسب رويترز.

وستحقق الزيادة للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد خلال الربع الأول من 2015.

وفي وقت سابق من اليوم قال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 ريال للسهم أرباحا نقدية عن 2014.

كان البنك سجل نموا نسبته 25.2%، في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.