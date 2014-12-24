رئيس بورصة مصر: أداء الأسهم كان إيجابياً للاقتصاد

وصف رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، السوق المصرية بأنها "الحصان الأسود" خلال العامين الأخيرين في عمر الاقتصاد المصري.

وأوضح أن البورصة المصرية من القطاعات التي تسير بخطى واثقة ومستقرة رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى وجود خطة استراتيجية واضحة ومحددة نخصص كافة جهودنا ومواردنا لتحقيق أهدافها المحددة.

وتابع: "إن ما يشعرني بالفخر هو أن السوق نجح في تحقيق أهدافه لدعم الاقتصاد بشكل واضح"، حيث استطعنا المساهمة في ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المقيدة في السوق، ما أسهم بشكل واضح في زيادة تنافسية الشركات وقدرتها على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

ومن المقرر أن تعقد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً صحافياً، الأسبوع المقبل، بعنوان "حصاد 2014" لاستعراض تطورات سوق المال، خاصة فيما يتعلق بالتطورات التشريعية والتنظيمية التي تمت خلال العام، إضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية الخاصة بالحفاظ على تنافسية السوق المصري وزيادة كفاءته وتحقيق حماية أكبر لحقوق المساهمين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، وفقاً لبيان البورصة المصرية، أن تطورات البورصة هذا العام إيجابية للغاية، وأن العديد من الجهود بذلت من أجل زيادة عمق السوق وتطوير بنيته التشريعية والتنظيمية، وتحسين مستويات حماية حقوق المساهمين.

وقال: "يكفينا أن ترتيب الاقتصاد المصري تقدم هذا العام في تقرير مناخ الأعمال، رغم تراجع ترتيب العديد من المحاور، وهو ما جاء بشكل أساسي بسبب تعديلات قواعد القيد والإفصاح التي أسهمت في زيادة حماية حقوق الأقلية.

وحتى ما قبل نهاية تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.98%، بعدما ارتفع رأسمال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 489.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 493.6 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى مستوى 8770 نقطة بنسبة 0.69% بما يعادل نحو 60 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 8710 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى مستوى 8770 نقطة في الوقت الحالي.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.482.29% بما يعادل نحو نقطتين، ليصل إلى مستوى 557 نقطة، مقابل نحو 555 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي ارتفع بنسبة 0.4%، مضيفاً نحو 4 نقاط فقط، ليصل إلى مستوى 1067 نقطة، مقابل نحو 1063 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسة أمس.