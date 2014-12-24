صحيفة: لائحة استثمار الأجانب بسوق السعودية في يناير

نقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن مصادر خاصة أن لائحة الاستثمار الأجنبي بسوق السعودية ستصدر خلال الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء هيئة السوق المالية السعودية من دراسة المقترحات التي تلقتها على مشروع اللائحة.

وطرحت هيئة سوق المال في وقت سابق مشروع اللائحة، تمهيداً لفتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتباراً من النصف الأول من 2015.

يذكر أن السوق السعودية آخر سوق خليجية تسمح للمؤسسات المالية الأجنبية في الاستثمار المباشر في الأسهم، وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق إلى أخرى في الخليج، فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وانفتاح محدود له شروط ونسب معينة.