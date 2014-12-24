مؤشر السعودية يصعد 1.7% بتداول يفوق 11.3 مليار ريال

قفزت قيمة التداول اليومية إلى 11.3 مليار ريال، خلال جلسة اليوم بسوق الأسهم السعودية، وأنهى المؤشر جلسة اليوم على مكاسب بـ1.7% مرتفعاً بمقدار153 نقطة إلى 8699 نقطة. وبهذه الجلسة الرابحة تكون سوق السعودية كسبت نحو 14% في آخر 6 جلسات تداول.

ورأى الرئيس الاستثماري لشركة دراية المالية محمد الشماسي أن "سيولة تدويرية دخلت في بعض الأسهم، لكن أسهماً جيدة نالت نصيباً من السيولة الاستثمارية، التي تستهدف اقتناص الفرص".

وأشار الشماسي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى هبوط أسعار أسهم بعض الشركات الجيدة إلى مستويات العام 2009 ما دفع المستثمرين إلى ضخ سيولة استثمارية لاقتناص هذه الفرص الممتازة للاستثمار، مؤكداً أن سوق الأسهم سوف تنسجم بشكل أو بآخر مع تذبذب النفط مستقبلاً.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 131 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 26 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من427 مليون سهم توزعت على أكثر من 198 ألف صفقة .

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ومبرد، وأمانة للتأمين، وميدغلف للتأمين، وفا للتأمين، والمملكة، الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات العربي للتأمين، والخضري، والأسماك، وإكسترا، وصناعات كهربائية، وجبل عمر، الأكثر انخفاضاً .

كما جاءت أسهم شركات الإنماء، واتحاد اتصالات، وسابك، وصناعات كهربائية، والخضري، والراجحي، الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، وكيان السعودية، والخضري، ومعادن، على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية .

وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات الاستثمار المتعدد القطاعات المرتفعة بنسبة 4.75%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4.02% .

وبحسب واس فقد شهدت تداولات اليوم صفقتين خاصتين على "دار الأركان" الأولى بـ 1.100.000 سهم بسعر 8.85 ريال بقيمة بلغت 9.735.000 ريال، والثانية بـ 1.100.000 سهم بسعر 8.85 ريال بقيمة بلغت 9.735.000 ريال.