مكاسب قوية لمؤشر نيكاي بدعم بيانات أميركية قوية

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء بعد أن أغلقت وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة، بدعم من بيانات تشير إلى تسارع نمو الاقتصاد الأميركي.

وعززت البيانات شهية المستثمرين للمخاطرة ودعمت التقييم الإيجابي الذي أصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر نيكي القياسي 1.2%، وسط تداولات هزيلة ليغلق عند 17854.23 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ الثامن من ديسمبر ومحققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عامة.

وسجلت أسهم شركات التصدير أداء قوياً اليوم بدعم من تراجع الين الذي نزل عن مستوى 120 ينا أمام الدولار. وارتفع سهم تويوتا موتور 1.6%، بينما زاد سهم باناسونيك 1.5%.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9%، إلى 1426.02 نقطة في حين تقدم مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنفس النسبة ليغلق عند 12955.65 نقطة.