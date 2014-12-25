الدولار يتراجع أمام الين في التعاملات الآسيوية

تراجع الدولار بشكل طفيف أمام العملة اليابانية خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط تداول ضعيف جداً مع غياب معظم المتعاملين بسبب عطلة عيد الميلاد، لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه التي سجلها مؤخرا.

وباستثناء سوق طوكيو، فإن الأسواق في الدول الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك أستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية مغلقة اليوم الخميس. وستكون الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة مغلقة أيضا.

وتراجعت العملة الأميركية 0.2 بالمئة إلى 120.30 ين بحلول الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.

وقال متعاملون إنه من المتوقع أن ينهي الدولار العام على ارتفاع مدعوما ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي نشرت يوم الثلاثاء، وأظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي بلغ 5.0 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهي أسرع وتيرة في 11 عاما.

وأشارت بيانات نشرت يوم الأربعاء إلى أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة هبط على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وبلغت مكاسب الدولار أمام العملة اليابانية منذ بداية العام حوالي 14 بالمئة، وسجل أعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف السنة عند 121.86 ين في وقت سابق هذا الشهر.

واستقر اليورو حول 1.2190 دولار غير بعيد عن أدنى مستوى له في 28 شهرا البالغ 1.2165 دولار الذي هبط إليه عقب نشر بيانات الناتج المحلي الأميركي.

واستقر أيضا مؤشر الدولار حول 89.957 بعد أن كان قفز إلى 90.159 في أعقاب تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2006.