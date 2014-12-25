مشتريات عربية تدعم استمرار سوق مصر بالمربع الأخضر

عززت المشتريات العربية التي شهدتها البورصة المصرية من استمرار مؤشرات السوق في المنطقة الخضراء، خاصة مع تدخل المؤسسات والصناديق العربية مع المستثمرين الأفراد بحلول منتصف جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، والتي ساهمت في تعزيز مكاسب السوق.

وكان محللون وخبراء ماليون قد توقعوا استمرار أداء البورصة المصرية في المنطقة العرضية، خاصة أننا على مشارف نهاية العام الجاري، وتقوم غالبية المؤسسات والصناديق والأفراد بعمليات تسوية وجدولة لمحافظ الأسهم التي بحوزتهم.

وخلال تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 0.875 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.18%، بعدما ارتفع رأسمال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 493.125 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 494 مليار جنيه في إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى مستوى 8740 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 0.3% بما يعادل نحو 26 نقطة، بعدما انخفض من مستوى 8766 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى مستوى 8740 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.14% بما يعادل نحو نقطة واحدة ليصل إلى مستوى 558 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 557 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي ارتفع بنسبة 0.47%، مضيفاً نحو 4 نقاط فقط ليصل إلى مستوى 1076 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 1072 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وقررت إدارة البورصة أن يكون يوم الخميس الموافق 1 يناير 2015 إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2015.

وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن أداء البورصة المصرية خلال جلسة اليوم كان متوقعاً، خاصة أن البورصات العربية والخليجية لم تتعاف بشكل تام من أزمة تراجع أسعار النفط.

ولفت حساني في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أن مشتريات المؤسسات والأفراد العرب كانت الداعم الأكبر لصعود السوق لليوم الثاني على التوالي، مؤكداً أن البورصة سوف تستمر في الأداء العرضي حتى نهاية جلسات الأسبوع المقبل ولحين انتهاء الأفراد والمؤسسات من جدولة محافظ أسهمهم.

ووفقاً لبيانات السوق، فقد بلغت قيم التداول على الأسهم خلال جلسة اليوم نحو 456.3 مليون جنيه بعد تداول أكثر من 148 مليون سهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسيين وسوق خارج المقصورة نحو 707.7 مليون جنيه بتداول 148.3 مليون سهم.