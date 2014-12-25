مصرف الإنماء يوزع أرباحا نقدية للمرة الأولى منذ 2008

قال مصرف الإنماء السعودي في بيان اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 745 مليون ريال أو ما يعادل 198.7 مليون دولار، أرباحا نقدية عن عام 2014، وهي المرة الأولى التي يوزع فيها البنك أرباحاً منذ إدراجه في عام 2008.

وكان بيان للبنك على موقع البورصة السعودية ذكر أن التوزيع سيكون بقيمة 5 ريالات للسهم؛ لكن مسؤولا بالبنك قال لرويترز في اتصال هاتفي إن التوزيعات بقيمة 50 هللة للسهم.

وقال البيان إن الأرباح ستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من اليوم قالت هيئة السوق المالية إنها ستوقف التداول على سهم البنك لمدة ساعتين بناء على طلبه للإعلان عن حدث جوهري.

وكان البنك سجل نموا نسبته 26.3%، في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة دخل العمليات.

وتأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2006، وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا متساوية بنسبة 10%، لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

والصناديق الثلاثة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.