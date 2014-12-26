بورصة مصر تسجل أول أسبوع رابح بعد أزمة النفط

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية قياسية لأول مرة منذ اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط، وقفزت مؤشراتها بنسب مختلفة، فيما تمكن رأس المال السوق لأسهم الشركات المدرجة من تحقيق أرباح تقدر بنحو 18 مليار جنيه تساوي أكثر من 2.5 مليار دولار تقريباً.

وقال المحلل المالي، أحمد عبدالحارث، إن ارتداد أسعار النفط ساهم في تعزيز أداء البورصات العربية والخليجية، وتلاشت المخاوف التي صاحبت الأزمة ودفعت المتعاملين والمستثمرين إلى البيع العشوائي الذي كبد السوق المصري وحده أكثر من 42 مليار جنيه في 3 جلسات فقط.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 18 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.582%، بعدما ارتفع رأس مال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 476 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 494 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 4% بما يعادل نحو 340 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 8399 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الخميس الماضي، إلى مستوى 8740 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 2.97% بما يعادل نحو 16 نقطة ليصل إلى مستوى 558 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 572 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 4% مضيفاً نحو 42 نقطة ليصل إلى مستوى 1072 نقطة، مقابل نحو 1030 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وأوضح عبدالحارث لـ "العربية.نت"، أن السوق المصري شهد نهاية جلسات الأسبوع الماضي حركة تصحيحة لأسعار الأسهم التي تراجعت بنسب قياسية خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن يستمر أداء السوق في المنطقة العرضية خلال الجلسات المقبلة.

ووفقاً لبيانات السوق، فقد تصدر سهم العبوات الدوائية المتطورة، الأسهم الرابحة خلال جلسات الاسبوع بارتفاع بلغ 27.96% إلى 5.72 جنيه بعد التداول علي نحو 859.6 ألف سهم بقيمة بلغت نحو 4.5 مليون جنيه، فيما جاء سهم البدر للبلاستيك في صدارة الأسهم المتراجعة خلال جلسات الأسبوع بنسبة تراجع بلغت نحو 7.51% إلى 1.6 جنيه بعد التداول على نحو 68.2 ألف سهم بقيمة بلغت نحو 112 ألف جنيه.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم النشطة خلال تعاملات الأسبوع من حيث قيم التداول بقيمة تداولات تجاوزت 731.6 مليون جنيه على نحو 15.2 مليون سهم مرتفعاً بنحو 2.94% إلى 47.92 جنيه، فيما جاء سهم أوراسكوم للاتصالات في صدارة الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 216.4 مليون سهم بقيمة تداولات تجاوزت 277.5 مليون جنيه بارتفاع بلغ 6.56% إلى 1.3 جنيه للسهم.