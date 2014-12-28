"سامبا" السعودية تقترح توزيع أرباح 0.7 ريال للسهم

قالت مجموعة سامبا المالية السعودية في بيان على موقع البورصة، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها رفع توصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.7 ريال بما يعادل 18.7 سنت أميركي، عن النصف الثاني لعام 2014.

والتوزيع المقترح أعلى قليلا من التوزيعات التي دفعها البنك في الفترة المقابلة من 2013 والتي بلغت 0.64 ريال، وذلك وفقا لبيانات تومسون رويترز.

كانت مجموعة سامبا المالية قد حققت 1.28 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 1.17 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو 9.39%، فيما حققت نمواً بـ1.91% مقارنة مع الربع السابق، حيث حققت المجموعة 1.25 مليار ريال.

وأرجعت المجموعة ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريفها.

وبلغ صافي ما حققته المجموعة خلال الربع الثالث من ربح العمولات الخاصة 1.1 مليار ريال، مقارنة مع 1.18 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 0.51%.