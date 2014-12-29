اليورو يرتفع وسط مخاوف بشأن التصويت باليونان

ارتفع اليورو من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، لكنه يظل على المحك مع انتظار المستثمرين لتصويت مهم في اليونان يجرى في وقت لاحق يوم الاثنين، بينما تماسك الدولار في أسبوعه الأخير في عام 2014 الذي سجل فيه أداء قويا.

ومن المرجح أن تكون التداولات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة وفي ظل تسوية الكثير من المستثمرين لمراكزهم قبيل نهاية العام. وستغلق الأسواق اليابانية في الفترة من 31 ديسمبر إلى الثاني من يناير على أن تستأنف عملها في الخامس من يناير.

ويواجه رئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس، في وقت لاحق يوم الاثنين، تصويتا في البرلمان يحدد ما إن كانت البلاد ستجري انتخابات مبكرة قد تدفع حزب سيريزا اليساري إلى السلطة وتحول دون حزمة إنقاذ دولية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، وستعلن النتائج بعد مرور نحو ساعة على الأرجح.

وتراجع الدولار أمام اليورو الذي زاد نحو 0.1 بالمئة إلى 1.2190 دولار. ونزل اليورو في وقت سابق إلى 1.2168 دولار بما يزيد قليلا عن أدنى مستوياته في 28 شهرا، والذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 1.2165 دولار. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تسجيل خسارة سنوية تزيد على 11 بالمئة.

واستقرت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية عند 120.30 ين بالقرب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات ونصف السنة 121.86 ين الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب تربو على 14 بالمئة في 2014.