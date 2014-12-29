سوق السعودية تقلص مكاسب تجاوزت 1% وتغلق مستقرة

قلصت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، والتي كانت قد تجاوزت 1% خلال الجلسة، ليغلق المؤشر على استقرار بعد تعرضه لضغوط قوية من جانب قطاعي المصارف والخدمات المالية والتشييد والبناء.

وأنهى مؤشر سوق السعودية التعاملات عند مستوى 8855 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال عبر تداول 456 مليون سهم.

وقال عضو جمعية الاقتصاد، ثامر السعيد، إنه متى ما انعكست أرقام الميزانية على نتائج الشركات، فإن الأسهم ستتجاوب بقوة مع هذه النتائج.

وتجاوب قطاع البتروكيماويات اليوم مع تماسك أسعار النفط واستقرارها عند مستوى 60 دولاراً، حيث حقق القطاع مكاسب بنسبة 0.71%.

وأضاف السعيد أن استشراف ما ستكون عليه الصورة في 2015، وحتى الربع الأول من 2015، لابد من النظر للظروف المختلفة جدا التي مرت بها السوق في 2014.

ومن بين الأمور التي يجب النظر إليها استحقاقات التوزيعات النقدية، لأن شهية المستثمر الأجنبي بالتأكيد ستنخفض بعد تراجع النفط، ولا بد من البحث عن الأسهم التي ستكون في القائمة المفضلة لهؤلاء المستثمرين.

ولفت السعيد إلى أن التراجع الكبير الذي شهده السوق من 11100 نقطة، ووبنحو 15%، حتى الآن خلق فرصاً يجب اقتناصها،، وهي جيدة جداً لأي متعامل خارج السوق حالياً، وهناك إشارة إيجابية أن الحكومة السعودية رفعت المصاريف في موازنة العام المقبل، وهو دليل على استقرار الاقتصاد، وأن الحكومة ترى أن أسعار النفط الحالية قد تكون الأدنى.

وقال السعيد "حتى تستقر أسعار النفط فإن عدداً من المستثمرين سيبتعدوا عن قطاع البتروكيماويات، وقد يكون قطاع التنجزئة مستفيد من ارتفاع الدولار.

وأضاف السعيد أنه لاستشراف ما ستكون عليه الصورة في 2015، وحتى الربع الأول من 2015، لابد من النظر للظروف المختلفة جدا التي مرت بها السوق في 2014.

ومن بين الأمور التي يجب النظر إليها استحقاقات التوزيعات النقدية، لأن شهية المستثمر الأجنبي بالتأكيد ستنخفض بعد تراجع النفط، ولابد من البحث عن الأسهم التي ستكون في القائمة المفضلة لهؤلاء المستثمرين.

ولفت السعيد إلى أن التراجع الكبير الذي شهده السوق من 11100 نقطة بنحو 15% حتى الآن، خلق فرصاً يجب اقتناصها، وهي جيدة جداً لأي متعامل خارج السوق حالياً، وهناك إشارة إيجابية أن الحكومة السعودية رفعت المصاريف في موازنة العام المقبل، وهو دليل على استقرار الاقتصاد، وأن الحكومة ترى أن أسعار النفط الحالية قد تكون الأدنى.

وتصدرت عدد من أسهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً اليوم، من بينها اكسا- التعاونية، ايس، أمانة للتأمين، سلامة وجميعها حققت مكاسب بأكثر من 9%.

ومن حيث الأكثر نشاطاً، جاء سهم معادن الذي تراجع إلى 32 ريالاً، بتداولات بلغت قيمتها 644 مليون ريالاً، وملاذ للتأمين بـ568 مليون ريال، والإنماء بـ542 مليون ريال.

ولم يتجاوب سهم المراعي مع ما أعلنته الشركة من عزمها توزيع أرباح نقدية للمساهمين، حيث تراجع السهم عند الإغلاق 1.04% إلى 79.25 ريال.