إيقاف 4 من كبار المستثمرين بأسوق الإمارات عن التداول

أكد المسؤول الإعلامي في هيئة الأوراق المالية والسلع لـ"العربية"، أن الهيئة قررت إيقاف أربعة من كبار المستثمرين عن التداول.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية أوردت الخبر، مضيفة أن المراجعات التي أجرتها الهيئة لتعاملات هؤلاء المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، أثبتت ارتكابَهم لمخالفات تعاقب عليها الأنظمة المعمول بها.

وكانت الهيئة قد قامت مؤخراً بطلب معلومات تفصيلية من شركات وساطة عاملة في سوقي دبي وأبوظبي عن تعاملات عدد من كبار المستثمرين، وفيما إذا كانوا يقومون بتنفيذ صفقاتهم بأنفسهم أو من خلال محافظ استثمارية.