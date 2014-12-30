تغطية طرح "أوراسكوم" للفنادق في سوق مصر بـ5 أضعاف

قال مصدر مسؤول بشركة "أوراسكوم" للفنادق، أنه تمت تغطية إعادة الطرح العام والخاص لأسهم الشركة بالبورصة المصرية، وأن الطرح الخاص تمت تغطيته بمقدار 5 أضعاف، وسيتم غلق الطرح في نهاية الـ 48 ساعة المقبلة.

وأكد خبراء ومحللون ماليون أن الطفرة التي شهدتها البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية، تعود إلى تغطية الطرح الخاص بشركة أوراسكوم، حيث أعادت الشركة الطرح بقيمة 500 مليون جنية عن طريق شركتي "سي أي كابيتال" ومجموعة بلتون القابضة.

وتمتلك شركة أوراسكوم للفنادق 26 مليون متر مربع بمدينة الجونة السياحية بالبحر الأحمر و20 مليون متر بمنطقة مكادي وبعض الشركات الأخرى خارج مصر.

وارتفعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي لدى إغلاق تعاملات أمس الأثنين، وربح رأسمالها السوقي نحو 3.9 مليار جنيه تساوي 542 مليون دولار، بدعم مشتريات المؤسسات والأفراد العرب.

وخلال جلسات تعاملات أمس، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 2.44% ليبلغ مستوى 8958.13 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 2.55% ليصل إلى 10118.22 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1.94% ليبلغ 570.99 نقطة، قفز مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.36% مسجلا 1087.39 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة ليغلق عند مستوى 501.195 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعاً يومياً قدره نحو 3.876 مليار جنيه.

