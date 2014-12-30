"الصناعات الكهربائية" يوصي بتوزيع 45 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية باعتماد توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2014، بقيمة إجمالية 45 مليون ريال.

ووفقاً لبيان للشركة نشر على موقع سوق الأسهم السعودية، فإن حصة السهم الواحد من التوزيعات النقدية ستكون ريالا واحدا، ونسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 10%.

وسوف تكون أحقية توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي سوف سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية.