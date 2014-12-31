سوق السعودية تقلص خسائرها لـ1.8% بآخر جلسات 2014

قلَصت سوق الأسهم السعودية من خسائرها في نهاية تعاملات اليوم، مخالفة بذلك أداء غالبية الأسهم الخليجية التي حققت مكاسب اليوم الأربعاء في آخر جلسات 2014، محاولة إنهاء التعاملات في آخر جلسات العام محقققة مكاسب، وذلك في أعقاب جلسة أمس التي تكبدت خسائر قاسية أمس متأصرة بانخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى منذ خمس سنوات ونصف.

ونزلت أسعار خام برنت صوب 57 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مع صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ومخاوف بشأن الطلب طغت على تأثير تعطل الإمدادات في ليبيا.

سوق الأسهم السعودية افتتحت تعاملات اليوم على مكاسب اقتربت من 1%، وسرعان ما تبددت هذه المكاسب بل وفاقمت الخسائر إلى 3.7%، قبل أن تعود وتقلص هذه الخسائر عند الإغلاق إلى 1.81%، ليهوي المؤشر إلى مستوى 8333 نقطة، بخسائر 153 نقطة، وتداولات نشطة تخطت الـ11.1 مليار ريال.

وضغطت كافة القطاعات على سوق السعودية، حيث خسر قطاع المصارف 2.2%، والبتروكيماويات 1%.

أما سوق دبي المالي فقد حقق مؤشره الرئيسي مكاسب بنسبة 1.29%، إلى مستوى 3774 نقطة، بدعم من مكاسب سهم أرابتك 1.03%، فيما تراجع سهم إعمار 0.55%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.91%، والكويت 0.39%، وارتفع مؤشر سوق مسقط 2.04%.

وحقق مؤشر سوق البحرين مكاسب بنسبة 0.75%، فيما انخفض مؤشر سوق قطر 0.34%.