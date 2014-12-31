الدولار بأعلى مستوى أمام اليورو ويكسب 12% بـ2014

هبط اليورو أثناء التعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في 29 شهرا أمام الدولار مع إقبال المتعاملين على بيع العملة الأوروبية توقعا لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي في العام الجديد.

وتراجع اليورو عن مستوى 1.21 دولار لفترة وجيزة قبل أن يتعافى قليلاً إلى 1.2107 دولار بحلول الساعة 1620 بتوقيت غرينتش.

وسجل الدولار أيضا أعلى مستوى في 29 شهرا أمام العملة السويسرية مسجلا 0.9938 فرنك.

وتتجه العملة الأميركية لإنهاء العام على مكاسب تزيد عن 12 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية وهو أفضل أداء سنوي في حوالي عشر سنوات.