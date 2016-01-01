الدولار يصعد بأكثر من 9% أمام سلة من العملات في 2015

أنهى الدولار العام 2015 على مكاسب تزيد عن 9% أمام سلة من العملات الرئيسية، على الرغم من تراجعه في ديسمبر، مع صعود العملة الأميركية وسط تعاملات ضعيفة في جلسة الخميس مدعومة بمشتريات من مديري صناديق استثمارية يسعون لإعادة موازنة محافظهم.



ومنذ أن بدأت اتجاهاً صعودياً في مايو 2014 زادت قيمة العملة الأميركية بنسبة 25% أمام سلة من العملات، وبنسبة 22% أمام اليورو.



وينهي الدولار العام مرتفعاً بأكثر من 10% مقابل اليورو في ثاني عام على التوالي من المكاسب.



وهبط اليورو اليوم إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمام العملة الأميركية إلى 1.0853 دولار، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.0875 دولار في نهاية الجلسة.



وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة- أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 98.75. وعلى مدى الشهر تراجع المؤشر بـ 1.5% في أول انخفاض خلال أربعة أشهر.



وأنهى الدولار 2015 مرتفعاً بـ 0.4% أمام العملة اليابانية عند 120.18 ين في رابع عام على التوالي من المكاسب.



وصعد الدولار بـ 0.7% على مدى العام أمام العملة السويسرية إلى 1.0015 فرنك، في ثاني عام على التوالي من المكاسب بعد أن سجل في وقت سابق من جلسة اليوم أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0024 فرنك.