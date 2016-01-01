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"ستاندرد أند بورز" يسجل أول خسارة سنوية منذ 2011

المصدر: نيويورك - رويترز
البورصة الأميركية
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تراجعت الأسهم الأميركية، الخميس، دافعة مؤشر "ستاندرد أند بورز" لإنهاء العام على انخفاض ليسجل أول خسارة سنوية منذ 2011.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضاً بـ 178.84 نقطة أو 1.02% إلى 17425.03 نقطة، في حين هبط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقاً بـ 19.42 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 2043.94 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا بـ 58.44 نقطة أو 1.15% إلى 5007.41 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط "داو جونز" بـ 0.7% وكل من "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" بـ 0.8%.

وعلى مدى العام انخفض "داو جونز" بـ 2.2% بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بـ 0.7% في حين صعد "ناسداك" بـ 5.7%.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية في الربع الأخير من 2015 مع صعود "داو جونز" بـ 7% و"ستاندرد أند بورز" بـ 6.4% و"ناسداك" بـ 8.4%.

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