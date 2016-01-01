"ستاندرد أند بورز" يسجل أول خسارة سنوية منذ 2011

تراجعت الأسهم الأميركية، الخميس، دافعة مؤشر "ستاندرد أند بورز" لإنهاء العام على انخفاض ليسجل أول خسارة سنوية منذ 2011.



وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضاً بـ 178.84 نقطة أو 1.02% إلى 17425.03 نقطة، في حين هبط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقاً بـ 19.42 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 2043.94 نقطة.



وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا بـ 58.44 نقطة أو 1.15% إلى 5007.41 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط "داو جونز" بـ 0.7% وكل من "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" بـ 0.8%.



وعلى مدى العام انخفض "داو جونز" بـ 2.2% بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بـ 0.7% في حين صعد "ناسداك" بـ 5.7%.



وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية في الربع الأخير من 2015 مع صعود "داو جونز" بـ 7% و"ستاندرد أند بورز" بـ 6.4% و"ناسداك" بـ 8.4%.