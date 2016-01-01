119 مليار دولار خسائر أسواق الخليج ومصر في 2015

قادت البورصة المصرية، الأسواق العربية التي منيت بخسائر خلال العام 2015 الذي انتهى أمس، وتجاوزت خسائرها نحو 9 مليارات دولار على مدار جلسات العام، فيما بلغت خسائر الأسواق الخليجية نحو 110 مليارات دولار، لترتفع خسائر الأسواق الخليجية ومصر إلى 119 مليار دولار.

وقال محللون ماليون إن بورصة مصر احتلت قائمة أكبر الأسواق العربية الخاسرة خلال العام 2015، ففيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 21.46%، تراجع سوق دبي بنسبة 16.51%، فيما هبطت السوق السعودية بنسبة 17.04%، وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 14.08%.

وأوضح المحلل المالي، عماد حسان، أن البورصة المصرية مرت بأحداث عنيفة كبدتها خسائر قاسية في غالبية جلسات العام الجاري، كان أكبرها الخسائر التي منيت بها عقب إعلان الحكومة عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مارس الماضي، وبمجرد إعلان الخبر اتجهت مؤشرات البورصة إلى الهبوط لتتكبد أكبر خسائر على مدار جلسات العام في شهر مارس.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن التوقعات بالنسبة لجميع مؤشرات البورصة المصرية ما زالت سلبية، ولا يمكن التنبؤ بتحرك المؤشرات نحو الارتفاع، خاصة وأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار الموحد، إضافة إلى استمرار أزمة سوق الصرف وارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسب قياسية.

وخلال جلسات العام الماضي، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر ارتفاعات منذ منتصف العام 2008، حيث بلغ في إحدى الجلسات مستوى 10066 نقطة، فيما شهد أقل مستوى وهو 6300 نقطة، ليفقد نحو 3766 نقطة، بنسبة تراجع تقدر بنحو 37.41%.

وخلال جلسات العام الجاري، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 70.3 مليار جنيه تساوي نحو 9 مليارات دولار، تعادل نحو 14.06%، بعدما تراجع من نحو 500 مليار جنيه في إغلاق تعاملات العام الماضي، ليسجل نحو 429.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات آخر جلسة في العام 2015.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" خسائر حادة وقاسية بنسبة بلغت نحو 21.5% من قيمته، بما يعادل 1920 نقطة ليصل إلى 7006 نقطة بنهاية تعاملات 2015، مقابل نحو 8926 نقطة في نهاية 2014.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 33.09% بما يعادل نحو 187 نقطة، بعدما وصل بنهاية جلسة الأربعاء إلى مستوى 378 نقطة، مقابل نحو 565 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 27.52% أو ما يعادل نحو 300 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 790 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الخميس، مقابل نحو 1090 نقطة بنهاية تعاملات أخر جلسات العام الماضي.