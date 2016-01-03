بورصة مصر تربح 2.5 مليار جنيه بأول جلسة في 2016

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات عام 2016 بمكاسب قوية، حيث تجاوزت مؤشراتها الأداء العرضي المائل للهبوط طيلة الجلسات الأخيرة من العام الماضي، وأنهت جلسة اليوم، أول جلسة في العام الجديد، على مكاسب قوية.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق، إن ارتفاعات اليوم جاءت مدعومة بحالة من التفاؤل التي تسيطر على جميع المتعاملين الذين يحاولون الاستفادة من تدني أسعار الأسهم بنسب قياسية خلال الفترات الماضية.

ووفقاً لبيانات السوق، وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع، فيما واصل المتعاملون الأفراد اتجاههم نحو الشراء.

وخلال تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 2.5 مليار جنيه، تعادل نحو 0.58%، بعدما ارتفع من نحو 429.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي، ليسجل نحو 432.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" ارتفاعاً بلغت نسبته 1.19%، مضيفاً نحو 83 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 7089 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 7006 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.33% مضيفاً نحو 5 نقاط، بعدما ارتفع من مستوى 378 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 383 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 0.72% بما يعادل نحو 6 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 796 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 790 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وتوقع المحلل المالي، أحمد الحارثي، أن يختبر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى 7400 نقطة خلال جلسات الاسبوع الجاري، مؤكداً استمرار الأداء الإيجابي لكافة مؤشرات السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت" أن المتعاملين يحاولون خلال الفترة الحالية الاستفادة من المستويات المتدنية لأسعار الأسهم التي انخفضت بنسب قياسية خلال جلسات نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن الاستقرار النسبي في سوق الصرف انعكس على دخول سيولة جديدة للبورصة خلال الفترة الماضية.