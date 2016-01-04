مؤشر سوق السعودية يخسر 164 نقطة بـ2.4 %

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم على خسائر بـ 164.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.36% ليغلق عند مستوى 6788.17 نقطة وبتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 8 شركات فيما تراجعت أسهم 158 شركة إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 237 مليون سهم توزعت على أكثر من 132 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركة المواساة، والمراعي، وسدافكو، والبحري، وشمس، وصدق، أكثر الشركات ارتفاعاً فيما جاء أسهم شركات بي سي آي، وبوبا العربية، والأبحاث والتسويق وطباعة وتغليف، وايس، والخليج للتدريب الأكثر انخفاضا، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.16% إلى 0.43%.

كما جاءت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، ومعادن، والبحري، وشمس الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، ومعادن، وإعمار، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطاً بالكمية.