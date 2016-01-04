الذهب يرتفع مع تراجع الأسهم والدولار

قفز الذهب بنحو 1% اليوم الإثنين، مدعوماً بالإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، عقب تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط مما دفع الأسهم والدولار للهبوط.



وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران أمس الأحد، رداً على اقتحام سفارتها في طهران.



وصعد الذهب 0.9% إلى 1069.2 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1070.20 دولار.



وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.9% بينما قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1%.



ونزل الدولار لأقل مستوى في 10 أسابيع مقابل الين، وهبط عن أقل مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية. ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.



وارتفع مزيج برنت الخام بنحو 2% اليوم الإثنين، بسبب التطورات في الشرق الأوسط، وتدعم أسعار النفط الأعلى الذهب الذي يعد وسيلة تحوط أمام التضخم الناجم عن النفط.



وكان الذهب قد هوى 10% العام الماضي، وسيواجه أوقاتا عصيبة في العام الجاري مع رفع أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار فيما يتوقع المحللون هبوطاً أكبر للمعدن الأصفر.



ونزل البلاتين 0.96% إلى 881 دولاراً، كما خسر البلاديوم 2.43% إلى 548 دولاراً للأوقية.