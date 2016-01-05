الذهب يواصل مكاسبه بفضل خسائر الأسهم والتوترات

عزز الذهب، اليوم الثلاثاء، المكاسب التي سجلها في الأسواق الخارجية مع تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط، وتراجع أسواق الأسهم العالمية لتدعم الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1077.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش.

وأمس الاثنين، قفز المعدن الأصفر بما يصل إلى 2.2% ليسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1083.30 دولار قبل أن ينهي اليوم على ارتفاع 1.3%.

وقال متعامل في هونغ كونغ: "ستستمر التوترات في الشرق الأوسط في دعم الذهب في الوقت الحالي. إذا استمر تراجع الأسهم لجلسة أخرى فإنه قد يسهم أيضا في دعم الذهب".

وارتفعت الفضة 0.97% إلى 13.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.09% إلى 884.1 دولار، كما صعد البلاديوم 0.24% إلى 540.38 دولار للأوقية.