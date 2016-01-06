الذهب يواصل مكاسبه مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي معوضاً الخسائر التي مني بها، مع سعي المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة في المعدن النفيس، وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط والقلق حيال الاقتصاد الصيني.

ومع ذلك، يرى متعاملون أن ارتفاع الذهب لم يكن على قدر توقعاتهم في ضوء عدم اليقين السياسي وضعف الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 1080.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض في وقت سابق بـ 0.3%.

وبلغت مكاسب الذهب 1.6% في الجلستين السابقتين بعدما لامس أعلى مستوى يوم الاثنين في أربعة أسابيع عند 1083.30 دولار.

وقال متعامل في هونغ كونغ إن أسعار الذهب قد تتراجع مع فشل المعدن في التماسك فوق مستوى 1083 دولاراً.

ونزلت الفضة 0.07% إلى 13.95 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.5% إلى 884.00 دولاراً والبلاديوم 1.37% إلى 527 دولاراً للأوقية.