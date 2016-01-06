السعودية للكهرباء: اتفاقية قرض بـ1.4 مليار دولار

أعلنت الشركة "السعودية للكهرباء" توقع على اتفاقية للحصول على قرض بـ5.25 مليار ريال تعادل نحو 1.4 مليار دولار، مؤكدة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأربعاء أن القرض سيكون بدون تقديم ضمانات ولمدة 3 سنوات.

ومن بين البنوك المانحة للتسهيلات، Bank of Tokyo Mitsubishi وHSBC و JP Morgan إضافة إلى Credit Agricole و Deutsche Bank.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية للشريحة المقومة بالدولار للتسهيلات الائتمانية الاحتياطية، تكون "السعودية للكهرباء" حصلت على كامل التسهيلات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.75 مليارات ريال، وذلك بعد أن وقعت على اتفاقية الشريحة المقومة بالريال السعودي الشهر الماضي.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت تعليق سهم تداول الشركة السعودية للكهرباء من 1:10 حتى 2:30 بتوقيت الرياض اليوم الأربعاء. وأفادت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) أن إيقاف السهم جاء بناء على طلب الشركة، تمهيداً لإعلان تطور جوهري مؤثر على ميزانية وسهم السعوية للكهرباء وهو اعلان اتفاقية القرض.