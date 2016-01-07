الأسهم الصينية تهبط 7% في أول نصف ساعة من التداول

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية أكثر من 7% خلال أقل من نصف ساعة على بدء جلسة التداول، اليوم الخميس، مما أطلق آلية استحدثت أخيراً لوقف نظام التداول.



وستبقى بورصتا شنغهاي وشنتشن مغلقتين باقي اليوم.



وهبط مؤشر سي.إس.آي300 بنسبة 7.2% إلى 3284.74 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع 7.3% إلى 3115.89 نقطة.



وزادت ضغوط البيع مع هبوط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2011 .