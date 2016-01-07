الأسواق العالمية "تهتز" مع خسائر قاسية للأسهم الصينية

فاجأت الصين الأسواق بتخفيض جديد في عملتها بنسبة 0.5%، وهي أكبر خفض يومي منذ أغسطس الماضي، ليصبح اليوان عند أدنى مستوى منذ حوالي خمس سنوات، ما أدى إلى هبوط الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وقد تم تعليق تداول الأسهم الصينية اليوم للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد أن تجاوزت الخسائر 7%.

وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن استبدال حظر بيع أسهم كبار الملاك في الشركات بشروط جديدة تسمح لهم ببيع 1%، بحد أقصى خلال 3 أشهر من ملكيتهم. كما ألزمتهم بالإبلاغ عن عملية البيع مسبقاً بـ15 يوما على الأقل.

كما خيمت أزمة الصين على الأسواق العالمية، حيث تراجعت معظم البورصات في ظل فقدان المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية أكثر من 7% خلال أقل من نصف ساعة على بدء جلسة التداول، اليوم الخميس، مما أطلق آلية استحدثت أخيراً لوقف نظام التداول. وستبقى بورصتا شنغهاي وشنتشن مغلقتين باقي اليوم.

وهبط مؤشر سي.إس.آي300 بنسبة 7.2% إلى 3284.74 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع 7.3% إلى 3115.89 نقطة. وزادت ضغوط البيع مع هبوط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2011 . وزادت ضغوط البيع مع هبوط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2011 .

في حين هبطت الأسهم اليابانية اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي بعد أن تحرك البنك المركزي الصيني لإضعاف اليوان مما أدى إلى ارتفاع حاد للين الياباني وهز أعصاب المستثمرين المتوترة بالفعل جراء القلاقل السياسية في مختلف أنحاء العالم. وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 2.3 بالمئة إلى 17767.34 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أكتوبر .

وهوى مؤشر الأسهم الصينية 7%، بعد الفتح بقليل مما أدى إلى وقف التداول للمرة الثانية هذا الأسبوع. وهبط الدولار بما يصل إلى 0.7%، إلى 117.66 ين وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر أغسطس آب الماضي مما عصف بأسهم المصدرين وغيرها من أسهم الشركات الكبرى. وأغلق مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا على 1457.94 نقطة بانخفاض 2.1%. وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.2%، إلى 13121.96 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت لأكثر من واحد بالمئة أمس مع تجدد المخاوف المتعلقة بالصين والنمو العالمي وهبوط أسهم الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 252.15 نقطة تعادل 1.47%، ليغلق عند 16906.51 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 26.45 نقطة توازي 1.31%، إلى 1990.26 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 55.67 نقطة أو 1.14 %، لينهي اليوم عند 4835.77 نقطة.