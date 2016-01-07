البحث عن استثمار آمن يرفع الذهب لأعلى مستوى في 9 أسابيع

قفز الذهب فوق 1100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تسعة أسابيع، أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مع سعي المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن الأصفر وسط هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية، ومخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات السياسية.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1102.80 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.5% عند 1099.00 دولاراً بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش.



وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب أيضا لرابع جلسة على التوالي إلى 1102.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في تسعة أسابيع.



وقال بنك إيه.إن.زد: "الذهب يواصل الصعود مع تزايد الطلب الباحث عن استثمار آمن وسط تجدد اضطرابات الأسواق. تزايد خسائر الأسهم وانخفاض مفاجئ في قيمة اليوان يرسمان صورة إيجابية للذهب".



وقادت الصين عملتها إلى انخفاض حاد معمقة القلق بشان ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومرسلة الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.