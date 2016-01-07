الملياردير سوروس: تشابه كبير بين 2016 وأزمة 2008

رأى الملياردير العالمي جورج سوروس أن أجواء الأسواق العالمية تبدو مشابهة لأجواء العام 2008، وهو العام الذي شهد اندلاع الأزمة المالية العالمية.

جاء حديث سوروس خلال خطاب على هامش مؤتمر اقتصادي في سيريلانكا.

ودعا سوروس المستثمرين لاتخاذ الحيطة والحذر حاليا إلى حين اتضاح الصورة الاقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات بعد بداية عام "متشائمة" للأسواق العالمية التي خسرت 2.5 تريليون دولار في منذ مطلع 2016 وحتى نهاية تعاملات الأمس.

وتقدر ثروة سوروس بنحو 27 مليار دولار، وقد اشتهر عام 1992، عندما ربح مليار دولار جراء مراهنته على اضطرار بريطانيا لخفض قيمة الجنيه الإسترليني.