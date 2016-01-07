نزيف مستمر بالأسواق العربية وخسائر طفيفة بسوق مصر

فيما سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصات العربية لدى تعاملات جلسة اليوم الخميس، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تباين، وتكبدت الأسهم المدرجة خسائر طفيفة، فيما هوى مؤشرها الرئيسي مجدداً إلى ما دون الـ 7 ألاف نفطة.

وتسبب انهيار أسعار النفط وتهاوى سعر البرميل إلى مستوى 32 دولاراً في تعاملات اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2003، في تكبد الأسواق العربية والخليجية لخسائر حادة.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، هوى مؤشر GCC200 لكبرى شركات منطقة الخليج العربي بنسبة 3% بقيادة مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية الذى هبط بأكثر من 3%.

وهوى أيضا مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 3.8% وكذلك مؤشرا بورصتي الإمارات: دبي بأكثر من 3.4 % وأبوظبي 2.6%. كما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.7 % ومسقط بأكثر من 0.5% والبحرين 0.7%.

في بورصة مصر وعلى مدار الجلسات الأربع في تعاملات الأسبوع الجاري، تسببت الضغوط البيعية من قبل المستثمرين المصريين والعرب في عودة الأداء العرضي المائل للهبوط، وتأثرت البورصة المصرية بالأحداث العالمية وتراجعت أسواق المال العربية والخليجية والعالمية بعد استمرار ضغوط تهاوي أسعار النفط والتوترات السياسية في المنطقة.

وقرر البنك المركزي المصري والبورصة المصرية، أن يكون اليوم الخميس 7 يناير 2016 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 10 يناير 2016.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي نحو 805.6 مليون جنيه تساوي ما يقرب من 103 مليون دولار، بنسبة ترادع تقدر بنحو 0.18%، بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 428.9 مليار جنيه، مقابل نحو 429.7 مليار جنيه في إغلاق نهاية 2015.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% خاسراً نحو 83 نقطة، بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 6922 نقطة، مقابل نحو 7006 نقطة بإغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.6% أو ما يعادل 6 نقاط بعدما أنهى تعاملات جلسة أمس عند مستوى 384 نقطة، مقابل نحو 378 نقطة بنهاي جلسة تعاملات الخميس الماضي.

لكن تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.33% بعدما فقد نحو 3 نقاط، لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 78 نقطة، مقابل نحو 790 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين والعرب نحو للبيع بصافي بيعي 11.6 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب على الأسهم بصافي شرائي بلغ 14.9 مليون جنيه.