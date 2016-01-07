نيكاي يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع الين

هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي بعد أن تحرك البنك المركزي الصيني لإضعاف اليوان، مما أدى إلى ارتفاع حاد للين الياباني وهز أعصاب المستثمرين المتوترة بالفعل جراء القلاقل السياسية في مختلف أنحاء العالم.



وانخفض مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 2.3% إلى 17767.34 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أكتوبر.



وهوى مؤشر الأسهم الصينية 7% بعد الفتح بقليل، مما أدى إلى وقف التداول للمرة الثانية هذا الأسبوع.



وهبط الدولار بما يصل إلى 0.7% إلى 117.66 ين، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر أغسطس الماضي، مما عصف بأسهم المصدرين وغيرها من أسهم الشركات الكبرى.



وأغلق مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا على 1457.94 نقطة، بانخفاض 2.1%، كما هبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.2% إلى 13121.96 نقطة.