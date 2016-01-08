الأسهم الصينية تتعافى بعد تعليق آلية وقف التداول

شهدت الأسهم الصينية تقلبات شديدة، صباح اليوم الجمعة، قبل أن تختتم الجلسة على صعود بنسبة 2%، بعدما علقت الجهات التنظيمية آلية جديدة لوقف التداول في مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين.



وصعد مؤشر "سي.إس.آي 300" لكبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن، بنسبة 2% ليغلق عند 3361.56 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع 2% أيضاً ليصل إلى 3186.41 نقطة.



وعلى مدى الأسبوع الأول من 2016، خسرت الأسهم الصينية نحو 10% مسجلة أضعف أداء أسبوعي لها منذ انهيار السوق في الصيف.



وكانت الهيئة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في الصين قد أعلنت، مساء أمس الخميس، تعليق العمل بآلية وقف التداول بعد أربعة أيام فقط من تفعيلها قائلة، إنها لم تأت بالنتائج المرجوة وتأثيرها السلبي طغى على الإيجابي.



وقفز مؤشر قطاع الموارد أكثر من 6% في حين صعد مؤشر قطاع الطاقة بما يربو على 5% اليوم، وهو ما عزاه بعض المحللين إلى جهود بكين الرامية لتقليص الفائض في الطاقة الإنتاجية.